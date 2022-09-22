Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Antalya
Beykonak Mahallesi'nde su deposunun yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.