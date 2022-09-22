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Antalya'nın Kaş ilçesinde kumul ağaçlandırma sahasında çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirilen yangın, soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mehmet Çakmak   | 22.09.2022
Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı Fotoğraf: Mehmet Çakmak/AA

Antalya

Beykonak Mahallesi'nde su deposunun yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına almak için çaba gösteriyor.

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