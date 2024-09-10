Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülüyor.
Antalya
Kuzca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.