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Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülüyor.

Süleyman Elçin, Talip Demirci  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya

Kuzca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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