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Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Talip Demirci  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı Fotoğraf: Talip Demirci - AA

Antalya

Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye hava araçları, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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