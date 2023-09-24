Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Antalya
Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor https://t.co/3wRBEZU8YU pic.twitter.com/nT6usoXhNb— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 24, 2023
İhbar üzerine bölgeye hava araçları, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.