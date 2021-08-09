Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Antalya
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Yaylaçavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.