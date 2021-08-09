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Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.-VTR
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Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Talip Demirci   | 09.08.2021
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Yaylaçavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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