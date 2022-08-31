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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Muhammed Ali Toruntay   | 31.08.2022
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.42'de Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,41 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 102,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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