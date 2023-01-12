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Antalya'nın Elmalı ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Süleyman Elçin   | 12.01.2023
Antalya'nın Elmalı ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Antalya

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elmalı ilçesinde yarın sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda 13 Ocak Cuma günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Antalya'nın Elmalı ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yarın eğitime ara verildi
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