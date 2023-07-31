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Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Demre ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Talip Demirci  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

Davazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.



Yangına, havadan 4 uçak, 2 helikopter, karadan da 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 4 su tankeriyle müdahale edildi.

Çalışmalar sonucunda kontrol altına alınan yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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