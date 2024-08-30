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Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ertuğrul Gün  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya

Yurtpınar Mahallesi Söğütlük mevkisindeki evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

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