Antalya'dan deprem bölgesine giden itfaiye ekipleri 53 kişiyi kurtardı
Antalya'dan deprem bölgesine gönderilen itfaiye ekipleri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta 53 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.
Antalya
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgeye ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, AFAD koordinasyonunda Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Enkaz altı görüntüleme, sismik ses dinleme, termal kamera teçhizatlarıyla kesici ve ayırıcı donanımlara sahip ekipler, Hatay'da 29, Kahramanmaraş'ta da 24 depremzedeyi enkazdan kurtardı.
Açıklamada ekiplerin, Hatay'da depremden 48 ve 53 saat sonra iki kadının enkazdan kurtarıldığı çalışmada yer aldıkları da belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.