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Antalya'daki orman yangınlarından Siirt'e dönen itfaiyeciler yaşadıklarını anlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında müdahalede görev alan Siirt Belediyesi itfaiye personeli , hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor.

Fecri Barlık   | 12.08.2021
Antalya'daki orman yangınlarından Siirt'e dönen itfaiyeciler yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Mehmet Niyazi Deniz/AA

Siirt

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla 5 araçla bölgeye giden 11 kişilik ekip, 10 gün kaldığı yangın bölgesindeki görevini tamamlanmasının ardından kente dönerek işbaşı yaptı.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, AA muhabirine, meydana gelen orman yangınlarına Türkiye'nin el birliğiyle müdahale ettiğini söyledi.

Yaşanan yangınlar nedeniyle hüzünlendiklerini fakat yangının daha fazla yayılmasını engelledikleri için de sevindiklerini aktaran Yılmaz, "Görev yaptığımız Manavgat'ta müdahale ettiğimiz yangını söndürmeden ayrılmadık. Söndürme esnasında kötü görüntüler yaşandı. Bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan araçlarımıza aldığımız vatandaşlarımızı güvenli bölgelere taşıdık." dedi.

"Köy halkı bizi alkışladı"

Dumandan zehirlenenleri sırtlarında taşıyarak 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırdıklarını belirten Yılmaz, yaşadıklarını asla unutamayacağını anlattı.

"Allah bize bir daha bu tür yangınları, felaketleri göstermesin. Allah korusun, bir daha yangın olması durumunda Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri olarak her zaman hazırız." diyen Yılmaz, tüm devlet kurumlarının yangın bölgesinde olduğunu belirtti.

Yangının söndürülmesi herkesin çaba gösterdiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bize 3 köy verdiler ve biz bu köylerin çevresindeki yangınları söndürmeden ayrılmadık. Oradaki köy halkı bizi alkışladı. Yangın bölgesinin üst kısmına kadar çıktık. Oradaki insanların evlerini yangından kurtardık ve çok büyük bir tehlike atlattık. Köylüler bize çok ilgi gösterdi, ikramlarda bulundu ve dua ettiler."

"Her konuda devletimiz tüm gücüyle oradaydı"

İtfaiye eri Mehmet Kol da Siirt'ten yangın bölgesine gittiklerinde bunu öğrenen yöre halkının çok duygulandığını anlattı.

Yangında 15-20 kişiyi araçla yangın bölgesinden kurtarıp köye ulaştırdığını ifade eden Kol, "Yangına kendi evimiz yanmış gibi müdahale ettik. Canla başla bütün arkadaşlarımızla mücadele ettik. TOMA'larla emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri herkes oradaydı. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Her konuda devletimiz tüm gücüyle oradaydı. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Fatih Zeybekoğlu da 10 gün kaldıkları bölgede yangının 3-4 köye ulaşmasını engellediklerini dile getirdi.

"Allah bir daha devletimize ve milletimize böyle afetler yaşatmasın. Manavgatlılar Siirt'ten gittiğimizi öğrendiklerinde çok sevindiler. Gidilemeyecek yerlere gittik. Çok zordu, rakım çok yüksekti. Elimizden geleni yaptık." diyen Zeybekoğlu, bir daha böyle acıları yaşamak istemediklerini kaydetti.

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