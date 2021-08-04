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Antalya'daki orman yangınına Ukrayna uçağının müdahalesini AA ekibi görüntüledi

Antalya'daki orman yangınlarının kontrol altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalara havadan destek veren Ukrayna'dan gelen AN-32 P tipi yangın söndürme uçağı personelinin alevlere müdahalesi gün boyu devam ediyor.

Süleyman Elçin   | 04.08.2021
Antalya'daki orman yangınına Ukrayna uçağının müdahalesini AA ekibi görüntüledi Fotoğraf: Süleyman Elçin / AA

Antalya

Ukrayna Acil Durum Devlet Servisine ait AN-32 P tipi yangın söndürme uçaklarının alevlerle mücadelesi sabahın erken saatlerinde başlıyor.

Antalya Havalimanı'nda su ve yakıt ikmali yapan ekipler, yangın koordinasyon merkezinden gelen koordinatlar üzerine harekete geçiyor.

Yangın bölgesine 10 dakikada ulaşan uçaklar, alevlere nokta atışı su bırakıyor. Yeniden ikmal için Antalya Havalimanı'na dönen uçak ekibinin, zorlu mesaisi gün batımına kadar sürüyor.

Değiştirilebilir 4 su tankına sahip olan uçaklar, su boşaltma işlemini, tüm tanklardan eş zamanlı olarak ya da belli aralıklarla sırayla da yapabiliyor, yangınla mücadelede etkin rol oynuyor.

Verilen koordinatlara hızla intikal ediliyor

Uçağın, gün boyunca Manavgat ilçesindeki orman yangınına müdahalesi AA ekibi tarafından görüntülendi.

Koordinatlar üzerine harekete geçen uçak personeli, alevlerin üzerine gün boyunca 8 ton suyu başarıyla bıraktı.

Ukrayna'dan gelen söndürme uçakların koordinatör pilotu Fatih Düzgün, uçakta 2 kaptan, bir navigasyon subayı, uçuş mühendisinin bulunduğunu söyledi.

Uçuşa çıkmadan önce koordinasyon merkezinden hangi noktaya su atacakları yönünde koordinatların kendilerine bildirildiğini anlatan Düzgün, "Verilen koordinata hızla intikal ederek yangını söndürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Alevlere en yakın noktaya kadar yaklaşıyoruz. Uçak suyu attıktan sonra hızlı şekilde yükseliyoruz." ifadesini kullandı.

Uçaklar bölgeye yaklaşınca helikopterler yol veriyor

Düzgün, uçağın yangın bölgesine yaklaştığında helikopterlerin kendilerine atış için yol verdiğini belirterek, "Biz suyu bıraktıktan sonra helikopterler rutin söndürme faaliyetlerine devam ediyor. Yüksek sıcaklıklara maruz kalıyoruz. Yangın bölgesine girdiğimizde sıcak hava bizi etkiliyor. Yoğun dumanın içine girdiğimiz için uçakta kokuyu fazlasıyla hissediyoruz. Bol su kaybediyoruz. Su takviyesi yaparak kendimizi dinç tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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