Dolar
29.39
Euro
32.41
Altın
2,058.20
ETH/USDT
2,274.10
BTC/USDT
43,520.00
BIST 100
7,264.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya'daki "Çukur Çetesi"ne yönelik "Kafes-24" operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da "Çukur Çetesi"ne yönelik Kafes-24 operasyonunda, örgüt elebaşı Bayram Dinçer'in de arasında olduğu 43 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Abdullah Sarica  | 25.12.2023 - Güncelleme : 25.12.2023
Antalya'daki "Çukur Çetesi"ne yönelik "Kafes-24" operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik "Kafes-24" operasyonu düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda örgüt elebaşı Bayram Dinçer'in de arasında olduğu 43 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, organize suç örgütünün, Antalya'da mali sıkıntısı olan kişilere faizle para verdiğini, ödeyemeyenler üzerinde baskı kurarak intihara sürüklediğini, kendilerine para talebiyle gelen mağdurları başka tefecilere yönlendirerek borçlandırdıklarını, mağdurlara piyasa değerinin çok üzerinde ve faizle araç sattıklarını ifade etti.

Şüphelilerin mağdurlardan alacaklarını hile, tehdit ve cebirle tahsil ettiklerini, verdikleri çeklerin günü geldiğinde "konkordato" ilan ederek borçtan kurtulmaya çalıştıklarını bildiren Yerlikaya, şüphelilerin diğer ülkelerden Türkiye'ye "Hawala" yöntemi ile kara para transferi yaptıklarının tespit edildiğini kaydetti.

11 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu

Şüphelilerin "tefecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli yağma" suçlarından gelir elde ettiğinin belirlendiğini kaydeden Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Operasyon sonucunda 3 tabanca, 15 av tüfeği, 85 tapu, 680 senet, 380 çek, 18 bin 500 araç satışı sözleşmesi, 800 vekaletname, 80 banka cüzdanı, 60 kredi kartı, 2 kripto para soğuk cüzdan, 80 para transferi içeren ajanda, 66 cep telefonu, 36 bin dolar ve 80 bin lira ile çok sayıda altın ve pırlanta içeren ziynet eşyası ele geçirildi.

MASAK raporları doğrultusunda Çukur Çetesi'nin bugüne kadar işlemiş oldukları suçlardan el ettikleri yaklaşık 11 milyar lira değerindeki malvarlıklarına (banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar ve 81 şirket) el konuldu. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
Yol kontrolleri sırasında araçtan şampuan kutusunda gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Başkentte sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarpan yabancı uyruklu öğrenci yaralandı
Bakan Koca'dan terör saldırısında yaralanan askerlerin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklalimize yönelik saldırılar devam ettikçe biz de istikbalimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz

Benzer haberler

Antalya'daki "Çukur Çetesi"ne yönelik "Kafes-24" operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'daki "Çukur Çetesi"ne yönelik "Kafes-24" operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden Türk ordusuna hakaret eden kişi yakalandı

Kalkan-4 operasyonlarında 192 göçmen kaçakçısı yakalandı

Kahramanlar-35 operasyonlarında teröristlere ait 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi

Kahramanlar-35 operasyonlarında teröristlere ait 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi
Yasa dışı tütün mamulü üretip satanlara yönelik "Sis-2 Operasyonu"nda 457 şüpheli yakalandı

Yasa dışı tütün mamulü üretip satanlara yönelik "Sis-2 Operasyonu"nda 457 şüpheli yakalandı
Narkogüç-40 Operasyonu'nda 376 şüpheli yakalandı

Narkogüç-40 Operasyonu'nda 376 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet