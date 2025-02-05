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Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

Yunus Uğur  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı

Antalya

Antalya'dan Adıyaman'a gitmek üzere yola çıkan N.D. idaresindeki 77 DK 056 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Zeytinada Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada otobüs şoförü N.D. ile 2 görevli ve 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan 8’i çocuk 33 kişi, Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.

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Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı
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