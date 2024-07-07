Antalya'da yerleşim yerleri yakınında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda yangın çıktı. Yangına, 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale ediliyor.
Antalya
Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerleri yakınında çıkan yangına 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz ve 2 su ikmal aracıyla müdahale ediliyor https://t.co/aV68S9WP0s pic.twitter.com/AgRlUC5p0L— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 7, 2024
Murtuna Mahallesi'nde seraların ve yerleşim yeri yakınındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede bazı sera, meyve bahçeleri ve bölgedeki ormana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.
Murtuna'dan Fatih Mahallesi'ne de sıçrayan yangında ilk belirlemelere göre 2 prefabrik evde hasar oluştu, 8 sera, bazı zeytin, üzüm bahçeleri ile ormanlık zarar gördü.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun mücadele veriyor.
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