Antalya'da uydu izleme cihazı takılan "İnci" ve "Mercan" adlı caretta carettalar denize bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ve TÜPRAG Metal Madencilik işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, Manavgat Kızılot Yuvalama Kumsalı'nda iki caretta carettaya uydu izleme cihazı takıldı.

"İnci" ve "Mercan" adı verilen caretta carettalar, daha sonra Ulualan Halk Plajı'ndan denizle buluşturuldu.

Fotoğraf : Mustafa Karabıyık/AA

Deniz kaplumbağalarının göç rotaları, beslenme ve kışlama alanlarına ilişkin bilimsel veri elde edilmesi hedeflenen proje kapsamında, 2024 - 2025 döneminde 4 bin 497 caretta caretta yuvası ile 314 bin 867 yumurta kayıt altına alındı.

110 bin 19 yavrunun denize ulaşmasının, kontrollerde 10 bin 569 yavrunun ise kurtarılmasının sağlandığı projede, aynı dönemde biyoçeşitlilik eğitimleriyle 3 bin 100 öğrenci, 1450 turizm çalışanı ve 1900 turiste ulaşıldı.

TÜPRAG Proje Koordinatörü Cansu Ulusoy gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yılda 6 caretta carettaya uydu izleme cihazı taktıklarını belirtti.

Fotoğraf : Mustafa Karabıyık/AA

Yeni cihazlarla göç rotaları ve beslenme zonlarının yanı sıra iklim değişikliği projeksiyonlarına uyum sağlama durumlarını da incelediklerini ifade eden Ulusoy, cihazların kaplumbağalara çiftleşme döneminde zarar vermemesi için 2-3 yıl içinde düşecek şekilde tasarlandığını ve pil ömürlerinin de yaklaşık 3 yıl sürdüğünü bildirdi.

Proje gönüllüsü Meltem Mia Çorapçı ise bu yıl ilk kez kaplumbağaların sıcaklık ve davranışlarını da ölçen gelişmiş takip cihazları kullandıklarını, bu sayede türün davranış kalıpları hakkında kritik bilimsel veriler elde edeceklerini söyledi.

Fotoğraf : Mustafa Karabıyık/AA

Sahada görev alan proje gönüllülerinden Mina Delfin Yılmaz da diğer gönüllü arkadaşlarıyla birlikte çok keyifli ve güzel bir deneyim yaşadıklarını dile getirdi.

Etkinlik kapsamında su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın çektiği caretta caretta ve diğer deniz canlılarının fotoğraflarının yer aldığı sergi de açıldı. Ceylan, katılımcılara caretta carettalar ve deniz canlıları hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe, Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Dilek Erkalaycıoğlu, TÜPRAG Sürdürülebilirlik Direktörü Jale Şakıyan Ateş, EKAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Onur Candan ve gönüllüler katıldı.