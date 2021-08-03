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Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Rus turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Fatih Hepokur   | 03.08.2021
Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Side Kavşağı D-400 kara yolunda, Naci Dirlik'in kullandığı 31 KJL 49 plakalı Rus turistleri taşıyan tur midibüsü önce bariyerlere çarptı, daha sonra karşı şeride geçerek devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada Rus turistler Tıagushcheva Nadezhda (71), Melnik Taras (35) ve Moshko Anna hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Naci Dirlik ile 15 Rus turist, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Rus turistlerin cenazeleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre yoğunlaştı.

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