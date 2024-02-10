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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece’de gerçekleşen silahlı saldırı girişimine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yat üretim tersanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi. Maçından ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu. - VTR AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması programında silahlı saldırı düzenlendi. olay yerinde incelemeler sürüyor.
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Antalya'da tersanede çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yat üretim tersanesinde çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kasım Sakallı, Ayşe Yıldız  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Antalya'da tersanede çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor Fotoğraf: Kasım Sakallı / AA

Antalya

Konyaaltı ilçesindeki Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan tersanede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede yayılan alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için çalışma yürütüyor.

Ekipler, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 13 itfaiye aracı ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait 6 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yangının kontrol altına alınması için alevlere müdahale ediyor.

İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, bölgeye gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı, inceleme gerçekleştirdi.

Bazı fabrika çalışanları ile Serbest Bölge yöneticileri de bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

"Şükürler olsun ki can kaybımız, yaralımız yok"

İl Emniyet Müdürü Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk aldıkları bilgiye göre tersanenin saat 18.30 civarında kapandığını ve 45 dakika sonra yangın ihbarı geldiğini söyledi.

Hızlıca tüm ekipleri bölgeye sevk ettiklerini anlatan Çevik, şunları kaydetti:

"İtfaiye ve polis ekiplerimizi sevk etmek suretiyle yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şükürler olsun ki can kaybımız, yaralımız yok. Ancak içeride bakım ve kontrolü yapılan iki tekne, ayrıca yapımı devam eden iki olmak üzere 4 teknenin yandığı söz konusu. İtfaiye ve emniyet ekiplerimiz yoğun tazyikli su sıkıyor. Yangın kısmen kontrol altında, tamamen söndürülmesi için yoğun çalışma yürütülüyor."

Yangının çevredeki fabrikalara sıçramasının önlendiğini anlatan Çevik, "Yangın çıkan tersanedeki alevlere üç tarafından yoğun su sıkılarak, söndürme çalışması yapılıyor." ifadesini kullandı.

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