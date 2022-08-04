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Antalya'da tarihi Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 turist kurtarıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarihi Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 Alman turist jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Gülsem Adam   | 04.08.2022
Antalya'da tarihi Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 turist kurtarıldı

Antalya

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi Komutanlığı ekipleri, Musadağı bölgesi tarihi Likya Yolu'nda 2 turistin mahsur kaldı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin saatler süren arama çalışması sonucunda Alman turistler D.T. ve Y.T, mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Sağlık kontrolü yapılan turistler Adrasan Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

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