Dolar
12.41
Euro
14.05
Altın
1,792.01
ETH/USDT
4,109.90
BTC/USDT
55,490.00
BIST 100
1,776.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sergen Yalçın ile GZT Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş basın toplantısı düzenledi
logo
Gündem

Antalya'da su taşkını nedeniyle odun deposunda mahsur kalan 14 işçi kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde su taşkını nedeniyle bir odun deposunda mahsur kalan işçiler kurtarıldı.

Tahsin Küçükkaraca, Servet Tümer   | 27.11.2021
Antalya'da su taşkını nedeniyle odun deposunda mahsur kalan 14 işçi kurtarıldı Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

İlçede etkili olan kuvvetli yağış sonrası Kökez Mahallesi'ndeki dere taştı.

Taşkın nedeniyle bölgedeki bir odun deposunda çalışan işçilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, işçilerin bulunduğu bölgeye ulaşmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu depoda mahsur kalan 14 işçi kurtarıldı.

Evlerinde mahsur kalan bazı mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Durumlarının iyi olduğu bildirilen işçiler ekipler tarafından evlerine gönderildi.

Belediye ekipleri de tıkanan rögarları açmaya çalışıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldü
İngiltere'de yeniden maske takma zorunluluğu getirildi
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de Nu varyantına rastlanmadı
Türkiye'de 23 bin 759 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 192 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan Avrupa'da yaşayan Türklerin Kovid-19 tedavisiyle ilgili açıklama

Benzer haberler

Antalya'da su taşkını nedeniyle odun deposunda mahsur kalan 14 işçi kurtarıldı

Antalya'da su taşkını nedeniyle odun deposunda mahsur kalan 14 işçi kurtarıldı

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı

2022 Okçuluk Dünya Kupası'nın ilk etabına Antalya ev sahipliği yapacak

2022 Okçuluk Dünya Kupası'nın ilk etabına Antalya ev sahipliği yapacak
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2021 turizm hedefini 29 milyon ziyaretçi olarak revize ettik

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2021 turizm hedefini 29 milyon ziyaretçi olarak revize ettik
'Çocuklara yemeği hiçbir zaman ödül olarak vermeyin' uyarısı

'Çocuklara yemeği hiçbir zaman ödül olarak vermeyin' uyarısı