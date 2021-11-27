Antalya'da su taşkını nedeniyle odun deposunda mahsur kalan 14 işçi kurtarıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde su taşkını nedeniyle bir odun deposunda mahsur kalan işçiler kurtarıldı.
Antalya
İlçede etkili olan kuvvetli yağış sonrası Kökez Mahallesi'ndeki dere taştı.
Taşkın nedeniyle bölgedeki bir odun deposunda çalışan işçilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, işçilerin bulunduğu bölgeye ulaşmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu depoda mahsur kalan 14 işçi kurtarıldı.
Evlerinde mahsur kalan bazı mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Durumlarının iyi olduğu bildirilen işçiler ekipler tarafından evlerine gönderildi.
Belediye ekipleri de tıkanan rögarları açmaya çalışıyor.
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