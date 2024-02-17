Antalya'da şiddetli yağıştan etkilenen bölgelerde ekiplerin çalışmaları sürüyor
Antalya'da belediye ekipleri, şiddetli yağış nedeniyle su basan ev, iş yeri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Antalya
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağış ve su baskınlarından etkilenen mahallelerde vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Vatandaşlara ilk günden bu yana çorba, sıcak yemek, ekmek, su, süt ve gıda desteği sağlayan ekipler, bir yandan da su basan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yapıyor.
Sahadaki 400 kişilik temizlik personeli, temizliğin yanı sıra kullanılamaz hale gelen eşyaların tahliyesini gerçekleştiriyor.
Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde gelen taleplere anında cevap veren ekipler, sokak ve caddelerdeki temizliğe de devam ediyor.
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ise hasar tespit çalışmalarının ardından çiftçilere yönelik desteklerini sürdürüyor.
Aksu ilçesinde Yurtpınar, Çalkaya mahalleleri ve Kepez ilçesinde Düden, Demirci mahallelerinde incelemelerde bulunan ekipler tarafından üreticilere sera naylonu ve gübre desteği verildi.
Hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ise yem ve saman desteği sağlandı.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler de, sağanak yağıştan etkilenen, sağlık sorunu olan büyükbaş hayvanları kontrolden geçirerek, hayvan sahiplerine bilgilendirmelerde bulundu.
Gönüllüler Konyaaltı sahilini temizledi
Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) İl Temsilciliği ve Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilciliği tarafından İzci Yararlıdır Haftası kapsamında organize edilen etkinlikte, gönüllüler Konyaaltı Sahili'nde toplandı.
"Deniz Geri Almadan Harekete Geç" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, aralarında öğrencilerin de bulunduğu ÇEKUD gönüllüleri ve yaklaşık 40 izci, 13 Şubat'taki şiddetli yağış sonrası kıyıya vuran plastikleri ve çeşitli atıkları topladı.
Sahil hattı boyunca temizlik yapan gönüllülerin topladığı atık, 80 torbayı buldu.
Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan ÇEKUD Bölge Temsilcisi Ümit Soner, şiddetli yağıştan etkilenen kent sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yaşanan olumsuzluklardan ders çıkarılması gerektiğini belirten Soner, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve daha yaşanılabilir bir dünya için farkındalık oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.
Soner, ÇEKUD olarak bu tür faaliyetlerle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ve çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.
Öte yandan Soner, 9 Şubat'ın Dünya Sigara Bırakma Günü olduğunu hatırlatarak, sigara izmaritlerinin oluşturduğu kirliliğe dikkati çekerek, "Sigarayı bırak, izmariti yere bırakma" çağrısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.