Dolar
18.65
Euro
19.85
Altın
1,814.45
ETH/USDT
1,327.60
BTC/USDT
17,804.00
BIST 100
5,256.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’ndan Türkmenistan’a hareket ediyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda sunumunu gerçekleştiriyor
logo
Gündem

Antalya'da selden etkilenen alanlarda temizlik çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören alanlarda temizlik çalışmaları devam ediyor.

Durmuş Genç, Ali Rıza Akkır   | 13.12.2022
Antalya'da selden etkilenen alanlarda temizlik çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Ali Rıza Akkır / AA

Muğla

Selde sürüklenerek zarar gören araçların çekilmesi devam ederken, çamur dolan yollar ve iş yerleri devlet vatandaş iş birliğinde temizleniyor.

Kumluca Ahmet Ali Ağa Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi, Hasan Tuna Caddesi Meydan Mahallesi ile Ahmet Yesevi Caddesi'nde AFAD'ın koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Karayolları ve diğer ilgili kuruluşların ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

İş makineleriyle cadde ve ara sokaklarda biriken çamurlar kaldırıldıktan sonra temizlik ekipleri su tankerleri ile yolları yıkıyor.

Ahmet Ali Ağa Bulvarı'nda lokanta işletmeciliği yapan Cem Demet, AA muhabirine, Kumluca'da uzun yıllardır görmedikleri büyük bir afet yaşadıklarını söyledi.

Demet, "Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Her taraf çamurla doldu. Sabah geldiğimizde iş yerimiz su ve çamur doluydu. En büyük zararı ise seracılar gördü. İlk günden itibaren tüm ekipler koordineli bir şekilde burada selin yarasını sarmaya çalışıyor. Tüm ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.

Otoparkta kalan araçlar çekiliyor

Kumluca Belediyesi binasının altındaki kapalı otoparkta su altında kalan belediye ve vatandaşlara ait 245 aracın kurtarılması için de bölgede çalışma yürütülüyor.

Otopark girişi ve içinde biriken çamur ve balçık, ekipler tarafından temizleniyor. Suyu ve çamuru alınan katlardaki araçlar ise çekici yardımıyla otoparktan çıkarılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kirişci: Antalya genelinde sel felaketinde toplamda 13 bin 220 dekar sera alanı etkilendi
Bakan Yanık: İstanbul'da kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin tutuklu yargılama talebinde bulunduk
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları daha iptal edildi
Antalya'da selden etkilenen alanlarda temizlik çalışmaları sürüyor
Antalya'nın 3 ilçesinde beklenen yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Benzer haberler

Bakan Kirişci: Antalya genelinde sel felaketinde toplamda 13 bin 220 dekar sera alanı etkilendi

Bakan Kirişci: Antalya genelinde sel felaketinde toplamda 13 bin 220 dekar sera alanı etkilendi

Antalya'da selden etkilenen alanlarda temizlik çalışmaları sürüyor

Antalya'nın 3 ilçesinde beklenen yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Antalya'da selden etkilenen alanlarda incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Antalya'da selden etkilenen alanlarda incelemede bulundu
Antalya'daki sel nedeniyle vergi mükelleflerine 1 ay erteleme

Antalya'daki sel nedeniyle vergi mükelleflerine 1 ay erteleme
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Antalya'da selden zarar gören çiftçileri ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Antalya'da selden zarar gören çiftçileri ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet