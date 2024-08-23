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Antalya'da sahiplenilen saldırgan köpeğin tekrar sokağa bırakıldığı iddiası

Aksu ilçesinde saldırdığı için belediye ekiplerince hayvan barınağına götürülen sahipsiz köpeği sahiplenen kişinin köpeği yeniden sokağa bıraktığı iddia edildi.

Ertuğrul Gün  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Antalya'da sahiplenilen saldırgan köpeğin tekrar sokağa bırakıldığı iddiası

Antalya

Antalya'da saldırgan olduğu için vatandaşlarca yapılan şikayet üzerine belediye ekiplerince hayvan barınağına götürülen sahipsiz köpeğin, bir vatandaş tarafından sahiplenilerek yeniden sokağa bırakıldığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde 60 dairelik bir sitenin önünde bulunan sahipsiz köpeklerinden birinin saldırganlaşması üzerine vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihbarın yapıldığı sitenin çevresinde çalışma yaptı. Belediye ekiplerince saldırgan olduğu tespit edilen bir köpek diğer köpeklerin arasından alınarak hayvan barınağına götürüldü.

Bir süre sonra hayvan barınağına giden site sakinlerinden Ö.Y, saldırgan olduğu ileri sürülen köpeği sahiplenerek barınaktan çıkardı. Köpeği tekrar alındığı noktaya bırakan Ö.Y'ye tepki gösteren site sakinleri, evlerinin önünde sürekli korku yaşadıklarını belirterek tekrar belediyeye başvurdu.

Site sakinleri, saldırgan köpeğin yeniden barınağa alınmasını talep ediyor.

"İki yıl boyunca yapılan şikayetlerin üzerine götürülmüştü"

Site sakinlerinden Özcan Özdoğan, gazetecilere, saldırgan köpeğin barınağa götürülmesi için 2 yıl boyunca belediyeye şikayette bulunduklarını söyledi.

Belediye ekiplerinin önceki gün köpeği barınağa götürdüğünü ifade eden Özdoğan, "Bir site sakini köpeği barınaktan sahiplenerek yeniden sokağa saldı." dedi.

Çoluk çocuk korku yaşadıklarını aktaran Özdoğan, "Köpek, sürekli burada yatıp kalkıyor. Tasması yok, gelene gidene saldırıyor. Kesin birisini ısıracak. Alıp evinde beslemesi gerekir. Burada birkaç tane daha köpek var. Biz sadece birinden şikayetçiyiz. İnşaat işçilerine de saldırıyor. Karakola da şikayette bulunduk." ifadelerini kullandı.

"Köpek eşimi ısırdı"

Sait Duran Özdemir ise köpeğin eşini ısırdığını belirterek, "Köpeğin bir an önce alınması gerekir. Hayvanları çok seviyoruz. Sahiplenildiyse bir yere bağlansın. Sadece bir köpekten şikayetçiyiz. Bugün önce eşime saldırdı, sonra bana da saldırdı. Kendimi arabaya zor attım." diye konuştu.

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