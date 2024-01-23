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Antalya'da polis ekipleri cansız bedenlerin vurduğu sahillerde devriye geziyor

Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekipleri, cesetlerin kıyıya vurduğu sahillerde devriye görevi yapıyor.

Servet Tümer  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Antalya'da polis ekipleri cansız bedenlerin vurduğu sahillerde devriye geziyor Fotoğraf: Servet Tümer - AA

Antalya

Antalya sahillerinde son bir haftada 8 ceset bulunmasının ardından polis ekipleri, kıyı kesimlerde devriye gezmeye başladı.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye, Belek ve Boğazkent sahillerinde kontroller yapıyor.

Polis ekipleri 3 mahallenin yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde belirli aralıklarla devriye görevi yürütüyor.

Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de aralıklarla denizde kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan, gazetecilere, "Gerçekten çok üzücü bir durum. İnsan olarak çok üzülüyoruz. Sahil güvenlik ekipleri denizden, polis ekipleri de karada devriye geziyor. İnşallah başka cansız beden sahile vurmaz." dedi.

6 günde 8 ceset sahile vurmuştu

Manavgat ilçesinin Çenger Mahallesi'ndeki sahilde 17 Ocak'ta başı ve bir kolu, bir gün sonra da Alanya ilçesinin Konaklı Mahallesi sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulunmuştu.

Manavgat'ın Çenger ve Denizkent mahallelerinde 20 Ocak'ta cinsiyeti belirlenemeyen 2 ceset, Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi'nde de genç bir kadına ait olduğu tespit edilen ceset kıyıya vurmuştu.

Önceki gün Aksu ilçesinde sahilde bir, dün de Serik'in Kadriye Mahallesi sahilinde 500 metre aralıklarla 2 ceset daha bulunmuştu.

Serik ilçesinde bulunan cesetlerden birinin, 4 Ocak'ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olduğu belirlenmişti.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu bildirilmişti.

Açıklamada, 11 Aralık 2023'te Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği ve sonrasında bağlantının kesildiği belirtilerek, bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimalinin değerlendirildiği kaydedilmişti.

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