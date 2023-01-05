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Antalya'da patlama meydana gelen bölgede temizlik yapıldı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meyve yüklü kamyonette meydana gelen patlamanın ardından belediye ekipleri, temizlik çalışmasına başladı.

Sezen Gürbüz   | 05.01.2023
Antalya'da patlama meydana gelen bölgede temizlik yapıldı Fotoğraf: Sezen Gürbüz/AA

Antalya

Yeni Mahalle 1014 Sokak'ta pazarcılık yapan S.A'ya ait muz yüklü kamyonette meydana gelen patlamanın ardından bölgede çalışmalar sürdürülüyor. Korkuteli İlçe Belediye ekipleri, etrafa saçılan meyveleri kasalara doldurdu, hasar oluşan sokakta temizlik yaptı.

Patlamanın nedeninin belirlenebilmesi için olay yerinden alınan numuneler, Antalya Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.

Kaymakam Sezgin Üçüncü, AA muhabirine, patlamanın meydana geldiği mahallede tedbir amaçlı kesilen elektrik ve doğal gaz hizmetine yeniden başlandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini anlatan Üçüncü, "Klima sistemlerinden kaynaklanan gaz sıkışması sonucu patlamanın meydana geldiği değerlendiriliyor. Sokak trafiğe açılmıştır. Can kaybının yaşanmaması ve yaralı olmaması en büyük tesellimizdir. İlçemize tekrardan geçmiş olsun." diye konuştu.

Korkuteli ilçesinde dün meyve yüklü kamyonette meydana gelen patlama sonucu yazlık olarak kullanılan çevredeki bazı dairelerin kapı ve pencereleri kırılmış, duvarlarında hasar oluşmuştu. Meyvelerin bulunduğu konteyner ile muz yüklü kamyonet kullanılamaz hale gelmişti.

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