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Antalya'da otomobil fuarında vatandaşların üzerine çıktığı tente çöktü

Antalya'da otomobil fuarını izleyen kişilerin üzerine çıktığı tente çöktü.

Süleyman Elçin, Mehmet Çakmak   | 04.05.2022
Antalya'da otomobil fuarında vatandaşların üzerine çıktığı tente çöktü

Antalya

Elmalı ilçesindeki Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde gerçekleştirilen Elmalı Tuning Fest etkinliğine katılan bir otomobilin motor bölümünden duman çıktığını gören çok sayıda kişi, izlemek için bir işyerinin tentesinin üzerine çıktı. Bu sırada ağırlık nedeniyle tente çöktü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yangını izlemek isteyen çok sayıda kişinin tentenin üzerine çıkması sonucu talihsiz kazanın gerçekleştiğini belirtti. Kaza nedeniyle yaralanan kişinin kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğünü dile getiren Öztürk, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Etkinlik kaldığı yerden devam ediyor." dedi.


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