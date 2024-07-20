Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya
Sarısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 3 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.