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Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

Hatice Özdemir Tosun  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya

Göynük bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, bir su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında, ilk belirlemelere göre 0,3 hektarlık alan zarar gördü.

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