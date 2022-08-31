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Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mustafa Hatipoğlu   | 31.08.2022
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya

Kuyucak Mahallesi Keleklik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, karadan 7 arazöz, orman ve jandarma ekipleri ile havadan 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale sürüyor.

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Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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