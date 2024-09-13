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Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatice Özdemir Tosun  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya

Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 5 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi. Yangına müdahale çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da yardım etti.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık ormanlık alan ve 1 hektarlık ziraat alanı zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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