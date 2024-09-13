Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Antalya
Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 5 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi. Yangına müdahale çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da yardım etti.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık ormanlık alan ve 1 hektarlık ziraat alanı zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.