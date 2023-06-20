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Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. -VTR-
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Antalya'da orman yangını başladı

Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Fatih Hepokur, Yusuf Dalaman  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Antalya'da orman yangını başladı Fotoğraf: Yusuf Dalaman/AA

Antalya

Çalkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yerleşim yerlerine ve D-400 kara yoluna yakın bölgedeki söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor.

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