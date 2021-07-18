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Antalya'da operasyonda ele geçirilen 21 flamingo koruma altına alındı

Yasa dışı yollarla satılmak üzereyken yakalanan 21 flamingo, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde misafir ediliyor.

Oktay Özden   | 18.07.2021
Antalya'da operasyonda ele geçirilen 21 flamingo koruma altına alındı

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayvanat bahçesi çok sayıda türün yanında yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) yasa dışı yollarla satılmak üzereyken yakalanan 21 flamingo, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Yaşam Parkı'nda korumaya alındı.

Aralarında hasta ve yaralı olanları tedavi edilen flamingolar geçici olarak hayvanat bahçesindeki bölümlerinde misafir ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Müdürü Aygül Arsun, misafir flamingolara en iyi şekilde baktıklarını belirtti.

DKMP'nin bilgisi dahilinde getirilen her türlü yaralı ve hasta yaban hayvanlarını tedavi ettiklerini aktaran Arsun, "Hayvanat bahçemize yaralı olarak getirilen 5 kerkenezi de iyileştirip doğaya saldık." ifadesini kullandı.

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