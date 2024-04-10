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Antalya'da midibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 29 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel personelini taşıyan servis midibüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 29 kişi yaralandı.

Zehra Tekeci, Cemal Turan Kaya, Fatih Hepokur  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
Antalya'da midibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 29 kişi yaralandı

Antalya

Çolaklı Mahallesi'nde Yusuf K. idaresindeki 07 C 82598 plakalı otel servis midibüsü ile Atalay D'nin kullandığı 06 AD 3636 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen midibüs devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada devrilen midibüsteki sürücü ve 28 kişi yaralandı.

Yaralıların bir kısmı kendi imkanlarıyla bir kısmı da itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta midibüs ile otomobilin çarpıştığı, ardından midibüsün devrildiği anlar yer aldı.


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