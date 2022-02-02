Dolar
13.48
Euro
15.25
Altın
1,803.51
ETH/USDT
2,768.40
BTC/USDT
38,530.00
BIST 100
2,004.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış, zaman zaman şiddetini artırarak etkisini sürdürüyor.

Hatice Özdemir Tosun, Süleyman Elçin   | 02.02.2022
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor

Antalya

Kent merkezinde rüzgar nedeniyle Kızılırmak Caddesi'ndeki bazı ağaçlar devrildi, Konyaaltı Sahili'nde ve falezlerde dev dalgalar oluştu.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde su birikintileri meydana geldi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine, rüzgarın Kaş ile Anamur arasında bu akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Bodrum ile Kaş arasında da rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, batısında ise 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini aktaran Gültekin, rüzgarın etkisini cuma akşamına kadar sürdüreceğini bildirdi.

Gültekin, il genelindeki kuvvetli yağışların ise etkisini yarın öğle saatlerinden itibaren kaybedeceğini belirterek, vatandaşların yıldırım, hortum, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara, balıkçı ile gemicilerin de fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 araştırması bazı hastalarda şikayetlerin aylarca geçmediğini ortaya koydu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Mobil ekipler Kovid-19 aşılamasını kar kış demeden sürdürüyor
Almanya’da Kovid-19 vaka sayısı 10 milyonu geçti
Pfizer-BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı

Benzer haberler

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor

İklim değişikliği orman yangınlarıyla mücadeleyi zorlaştırıyor

İzmir'de sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu

ABD büyük bir kış fırtınasına hazırlanıyor

ABD büyük bir kış fırtınasına hazırlanıyor
Meteorolojiden Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Emre Belözoğlu, Başakşehir'de oyun ve skorla zirveyi hedefliyor

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de oyun ve skorla zirveyi hedefliyor