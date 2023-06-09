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Antalya'da düşürdüğü 2 bin 300 lirasını teslim alan inşaat ustası gözyaşını tutamadı

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat ustası, yolda yürürken düşürdüğü 2 bin 300 lirayı bulan esnaftan teslim alırken gözyaşını tutamadı.

Servet Tümer  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Antalya'da düşürdüğü 2 bin 300 lirasını teslim alan inşaat ustası gözyaşını tutamadı Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi'nde esnaf Emin Zafer Özdemir, iş yerinin önünde 2 bin 300 lira buldu. Paranın sahibini araştıran Özdemir, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Özdemir, görüntülerden parayı düşüren inşaat ustası Veli İçtemur'a ulaştı. Özdemir'in parayı teslim ettiği İçtemur gözyaşlarını tutamadı.

Gazetecilere açıklama yapan esnaf Emin Zafer Özdemir, "Parayı sahibine teslim ederek olması gerekeni yaptık." dedi.

İçtemur ise parasını düşürdüğünü fark ettikten sonra aramaya başladığını anlattı. Zabıtaya müracaat ettiğini dile getiren İçtemur, "Bu arada bir esnaf paramın bulunduğunu söyledi. Ben de parayı bulan kardeşimizin yanına geldim. Allah, kendisinden razı olsun. Demek ki hala böyle insanlar var. Ben zor durumda olan biriyim." diye konuştu.

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