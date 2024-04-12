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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kabininin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlar olduğu bildirildi Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki teleferik kabini düştü
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Antalya'da düşen teleferik kabinindeki 1 kişi öldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kabininin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlar olduğu bildirildi.

Hatice Özdemir Tosun, Hale Pak  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Antalya'da düşen teleferik kabinindeki 1 kişi öldü Fotoğraf: Hatice Özdemir Tosun/AA

Antalya

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde, kabinlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralananlar olduğu belirtildi.

Yaralıların tahliyesine başlandığı öğrenildi.

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