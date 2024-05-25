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Antalya'da dereye düşen otomobildeki kayıp 2 kişiden birinin cesedi bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

Hatice Özdemir Tosun  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Antalya'da dereye düşen otomobildeki kayıp 2 kişiden birinin cesedi bulundu

Antalya

Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 MA 0595 plakalı otomobil, Gökdere Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 yabancı uyrukludan 3'ü kendi imkanlarıyla dereden çıktıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Derede kaybolan 9 yaşındaki R.B ile 25 yaşındaki İ.B için arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu. Araç ise çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.

Derenin içinde ve etrafında devam eden arama çalışmaları neticesinde aracın düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta İ.B'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaybolan R.B. için arama çalışmaları sürüyor.



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