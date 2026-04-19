Antalya'da "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı" düzenlendi

NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, sıfır atık hareketinin kısa sürede ulusal bir girişimden küresel bir farkındalık hareketine dönüştüğünü belirterek, "Çok kısa bir zaman zarfında 90 milyon ton atığı geri kazanarak ekonomimize 365 milyar liralık katkı sağladık, 613 milyon ağacın kesilmesini önledik, 180 milyon ton sera gazı emisyonunu engelledik ve 2 trilyon litre su tasarrufu sağladık." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelde düzenlenen "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı"nda, insanlığın ortak geleceğini şekillendirecek en kritik başlıklardan biri olan iklim eylemi için bir araya geldiklerini söyledi.

Artık sözlerin değil somut sonuçların konuşulması gereken dönüm noktasında olunduğunu belirten Çavuşoğlu, dünyanın her yıl 2 milyar tonun üzerinde atık ürettiğini, bu tablonun çevresel bir kriz olmanın ötesinde derin bir sosyal ve ekonomik eşitsizliği gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Harekete geçilmezse 2050'de bu yükün çok daha ağır olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İklim krizi sınır tanımıyor. Çözümler de ulusal sınırlarla kısıtlı kalamaz. Güvene dayalı, kapsayıcı ve etkin bir iklim diplomasisi, farklı koşullara sahip ülkeleri ortak hedeflerde buluşturmanın en güçlü aracıdır. Çok taraflılık bugün değil gelecek değil zorunluluktur çünkü ancak birlikte hareket edersek ortak evimizi koruyabiliriz. Türkiye olarak bu küresel soruna vicdan temelli bir yaklaşımla cevap veriyoruz. Birbirimize olduğu kadar dünyaya karşı da sorumluluk taşıdığımızı unutmuyoruz. Kıymetli Hanımefendi, Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlatılan sıfır atık hareketi bu anlayışın somut bir yansımasıdır. Kısa sürede ulusal bir girişimden küresel bir farkındalık hareketine dönüşmüştür. Çok kısa bir zaman zarfında 90 milyon ton atığı geri kazanarak ekonomimize 365 milyar liralık katkı sağladık, 613 milyon ağacın kesilmesini önledik, 180 milyon ton sera gazı emisyonunu engelledik ve 2 trilyon litre su tasarrufu sağladık."

"Kimseyi geride bırakmayan, kapsayıcı ve hakkaniyetli bir iklim yönetimini savunuyoruz"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin öncülüğünde, Emine Erdoğan liderliğinde, 105 ülkenin desteğiyle BM Genel Kurulu'nda ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün dünya genelinde kutlanan büyük iklim diplomasisinin somut başarısı olduğunun altını çizdi.

Bu nedenle COP31'de sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımını önceliklerinin merkezine yerleştirdiklerini, bugün sözlerin sahada karşılık bulmasının ihtiyaç olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu doğrultuda iklim diplomasisini güçlendirmek, ülkeler arasında köprüleri kurmak ve somut işbirlikleri geliştirmek temel önceliklerden biri olacaktır. COP31 eylem gündemimiz, temiz enerjiden sürdürülebilir tarıma, iklim dirençli şehirlerden yeşil sanayiye kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Kimseyi geride bırakmayan, kapsayıcı ve hakkaniyetli bir iklim yönetimini savunuyoruz. İklim diplomasisinin de bu adalet zemininde ilerlemesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise Antalya'nın geçen yıl 17,5 milyon turist ağırladığını, yurt içindeki misafirlerle bu sayının 25 milyonu geçtiğini söyledi.

Kentin her yıl çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Şahin, deniz ve ormanların sürdürülebilir olması için atıkları yönetmek, havayı ve denizi temiz tutmak gerektiğini vurguladı.

"Sıfır atık hareketi kıtaları aştı"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da sıfır atık hareketinin artık kıtaları aştığını söyledi.

Hemen hemen bütün ülkelerde bu hareketin dünyaya verdiği pozitif katkıyı gördüklerini belirten Ağırbaş, "Sıfır Atık Vakfı olarak aslında bir ilki de gerçekleştirdik. Bir çalışma grubu oluşturduk ve Birleşmiş Milletler'in bütün Türkiye ofislerini düzenli olarak belli aralıklarla Sıfır Atık Vakfımız koordinasyonunda topluyoruz. Türkiye için neler yapabiliriz? Bu bağlamda önümüzdeki süreçte hangi adımları atabiliriz bunları tartışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin bu yıl COP31'e ev sahipliği yapacağını ifade eden Ağırbaş, COP31'den sonra da bu süreçleri devam ettirmeye kararlı olduklarını, COP31 Başkanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Sıfır Atık Vakfı olarak geçen yıl Sıfır Atık Forumu'nu düzenlediklerini hatırlatan Ağırbaş, bu yıl 5-7 Haziran tarihlerinde forumun ikincisini gerçekleştireceklerini, şu an itibarıyla 150'den fazla ülkeden katılım teyidi aldıklarını söyledi.

Gittikleri bütün toplantılarda "Biz daha yaşanılabilir bir dünya istiyoruz. Daha müreffeh bir dünya istiyoruz." çağrısını yinelediklerine işaret eden Ağırbaş, şöyle devam etti:

“Bakınız geldiğimiz dünyada ne yazık ki uluslararası çevre örgütleri atılan bombaların çevreye verdiği zararı konuşmuyor. Bizler hala küçük konularda boğuluyoruz fakat dünyamızda çok fazla adaletsizlik var, çok fazla eşitsizlik var. Katıldığımız bütün toplantılarda sonucu ne olursa olsun dünyadaki adaletsizlikleri dile getirmekten çekinmeyeceğiz ve Sıfır Atık Forumu da kendisini özgür hisseden, çevreye dair, dünyaya dair söylem üretmek isteyen herkesin ortak toplantısıdır.”

"Sıfır Atık yaklaşımını bir politika çerçevesinden gerçek bir gençlik hareketine dönüştürüyoruz"

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Danışmanı Ömer Tayyip Erdoğan da bugün burada sadece bir çevre sorununu tartışmak için değil, aynı zamanda bütün bir neslin sorumluluğu ve potansiyeli üzerine düşünmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Dünyanın iklim krizi nedeniyle hızla değiştiğini, kaynakların tükenmesi ve özellikle atık yönetiminin artık sadece teknik sorunlar olmadığını vurgulayan Erdoğan, bunların sosyal, ekonomik ve insani zorluklara dönüştüğünü, bu noktada en büyük gücün şüphesiz gençler olduğunu ifade etti.

Gençlerin sadece yarının liderleri değil bugünün çözüm üreticileri olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Veriler ve saha deneyimlerimizden açıkça anlaşıldığı üzere dünyanın dört bir yanındaki gençler sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında son derece yaratıcı fikirler geliştiriyor ancak bu fikirlerin çoğu, uygulamaya geçirmek için gerekli olan yapılandırılmış destek mekanizmalarının eksikliği nedeniyle konsept aşamasında kalıyor. İşte bu nedenle Sıfır Atık yaklaşımını bir politika çerçevesinden gerçek bir gençlik hareketine dönüştürüyoruz. Bu bağlamda, Sıfır Atık Forumu çatısı altında Gençlik Diplomasisi Derneği ile ortaklaşa yeni bir girişim başlatıyoruz. Gençleri güçlendirmeye adanmış yeni bir Sıfır Atık Gençlik Forumu kuruyoruz. Bu forum, gençleri sadece katılımcı olarak bir araya getirmekle kalmayacak, aynı zamanda onları karar vericiler, tasarımcılar ve uygulayıcılar olarak konumlandıracaktır ayrıca Gençlik Diplomasisi Derneği ile işbirliği içinde, bu girişimi somut adımlar çerçevesinde küresel düzeye taşıyoruz. Sıfır Atık ve İklim Eylemi alanlarında gençlerin rolünü güçlendirmeyi amaçlayan uluslararası bir gençlik forumu düzenleyeceğimizi duyurmaktan memnuniyet duyarım."

Erdoğan, bu forumun gençlerin politika süreçlerine doğrudan katkıda bulunmalarını sağlayacağını, yenilikçi projelerini küresel paydaşlarla buluşturacağını ve en önemlisi, fikirlerini somut etkilere dönüştürmelerine yardımcı olacağını söyledi.

Bunun bir diyalog platformu olmasının yanında aynı zamanda Sıfır Atık Akademisi ve kuluçka programı aracılığıyla bir eylem mekanizması da oluşturduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yüzlerce gence eğitim verecek, onlarca projeye teknik destek sağlayacak ve seçilen girişimlere sahada hayata geçirilmelerini mümkün kılacak mali destek sunacağız. Bu yolculuğun sonunda, gençlik girişimleri COP31'de küresel sahnede sergilenecek çünkü gençlere doğru araçları, doğru ortamları ve doğru güveni sağlarsak, sadece atıkları azaltmakla kalmayıp, yeni bir ekonomik model, yeni bir yaşam kültürü ve daha adil bir gelecek inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz."

Bugün atılan adımın aslında çok daha büyük bir dönüşümün başlangıcı olduğunun altını çizen Erdoğan, sıfır atığın sadece bir alışkanlık değil bir yaşam biçimi haline geldiğini ve gençlerin sadece geleceği değil bugünü de görebildiği bir dönüşüm olduğunu dile getirdi.

Ömer Tayyip Erdoğan, gençlerin enerjisi, kararlılığı ve yaratıcılığıyla daha temiz, daha sürdürülebilir ve daha adil bir gelecek inşa edebileceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Toplantıya, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, önceki Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları ile yurt içi ve dışından iklim değişikliği ve sıfır atık alanında çalışmalar gerçekleştiren yetkililer katıldı.