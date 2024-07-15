Dolar
33.01
Euro
36.03
Altın
2,434.10
ETH/USDT
3,370.50
BTC/USDT
62,979.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki Kaykılar köyünde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
logo
Gündem

Antalya'da çıkan yangında seralar ve zeytin ağaçları zarar gördü

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangında bazı seralar ve zeytin ağaçları zarar gördü. Serik ilçesinde otluk alanda çıkan, ormana ve seralara sıçrayan yangın ise söndürüldü.

Ertuğrul Gün, Servet Tümer  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
Antalya'da çıkan yangında seralar ve zeytin ağaçları zarar gördü Fotoğraf: Ertuğrul Gün - AA

Antalya

Atatürk Mahallesi 22045 Sokak'ta yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yeni dikilen zeytin bahçesi ve seralara sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara, vatandaşlar da hortumlarla su sıkarak destek verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında zeytin ağaçları ve bazı seralar zarar gördü.

Söndürme çalışmalarına destek veren çiftçilerden Süleyman Aksu, gazetecilere, aynı bölgede üç gün önce de yangın çıktığını söyledi.

Recep Yüksel ise yangında seralarında maddi zarar oluştuğunu dile getirdi.

Antalya'da otluk alanda başlayıp ormana ve seralara sıçrayan yangın söndürüldü

Öte yandan, Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan, ormana ve seralara sıçrayan yangın söndürüldü.

Kozağacı Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak ormana ve seralara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 5 itfaiye aracı ve 4 arazözle müdahale ederek 2 saatte yangını kontrol altına aldı. Vatandaşlar da traktör ve ilaçlama motorlarının yanı sıra kovalarla su taşıyarak, hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

TRT Antalya Radyosunun verici antenlerine sıçramadan söndürülen yangında, 6 sera, 21 dönüm ormanlık ve otluk alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbeler, gelecek nesillerin bedelini ödemeye devam ettiği ihanet hareketleridir
Edirne'de AA fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz" konulu sergi açıldı
İstanbul Boğazı'nda karaya sürüklenen gemi emniyetle demirletildi
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz'da bombalanan alana karanfil bıraktı

Benzer haberler

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'da çıkan yangında seralar ve zeytin ağaçları zarar gördü

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Antalya'da yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Antalya'da yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 3 kişi öldü

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 3 kişi öldü
Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 4. gününde devam ediyor

Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 4. gününde devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet