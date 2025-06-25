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Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Zehra Tekeci Eser, Ali Karataç  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya

Turunçova Mahallesindeki seralar ve yerleşim yeri yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçi sevk edildi.

Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.


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