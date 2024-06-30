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Gündem

Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Süleyman Elçin, Fatih Hepokur  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya

Lara bölgesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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