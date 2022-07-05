Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Antalya
Tünektepe Teleferik Tesisleri'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 5 helikopter ve 4 uçak ile helikopterden 7 arazöz ile de karadan müdahale ediliyor.
Yangın nedeniyle, teleferik seferlerinin de durdurulduğu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.