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Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Süleyman Elçin, Mustafa Çiftçi   | 05.07.2022
Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya

Tünektepe Teleferik Tesisleri'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 5 helikopter ve 4 uçak ile helikopterden 7 arazöz ile de karadan müdahale ediliyor.

Yangın nedeniyle, teleferik seferlerinin de durdurulduğu bildirildi.

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