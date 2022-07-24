Dolar
17.74
Euro
18.12
Altın
1,727.65
ETH/USDT
1,616.20
BTC/USDT
22,675.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ayşe Yıldız, Orhan Çiçek   | 24.07.2022
Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Kundu bölgesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bölgeye giden Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, söndürme çalışmalarını koordine ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan tarafından Lozan Barış Antlaşması'nda kayıtlı şartlar aşındırılmaktadır
Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bursa'da çöp evde uzun süre bakımsız bırakılan çocuk bulundu
SUNGUR Silah Sistemi'nin ilk kafilesi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi
Bolu'da içme suyundan etkilenen 130 kişiden 58'inin tedavisi sürüyor

Benzer haberler

Antalya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve kokteyli

Antalya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve kokteyli

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Caretta carettalar zorluklara rağmen neslini sürdürüyor

Caretta carettalar zorluklara rağmen neslini sürdürüyor
Tunus’taki orman yangını kontrol altına alındı

Tunus’taki orman yangını kontrol altına alındı
Midilli Adası'nda orman yangını evlere sıçradı

Midilli Adası'nda orman yangını evlere sıçradı