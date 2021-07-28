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Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara’da gerçekleştiriliyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
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Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

Fatih Hepokur   | 28.07.2021
Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor Fotoğraf: Fatih Hepokur / AA

Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, hava ve karadan müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


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