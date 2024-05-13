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Gündem

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangını söndürme çalışmasına bir helikopter de havadan destek veriyor.

Oktay Özden, Şüheda Partal  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya

Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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