Antalya'da caretta caretta yavrularının mavi sularla buluşması sürüyor

Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koru Araştırma Yaşam Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, koruma altındaki 10 kilometrelik hatta 360 yuva tespit ettiklerini söyledi.

Bölgede gece devriyelerini artırdıklarını ve sahilde araç geçişi, ateş yakımı ile yapay ışık kullanımını tamamen engellediklerini belirten Akyol, "Yuvalarımızın yüzde 52'si açıldı ve 10 bin yavru denizle buluştu. Bu seneki beklentimiz 20 binin üzerinde yavruyu mavi sulara ulaştırmak." dedi.

Anne kaplumbağaların her 3 ila 5 yılda bir nadasa yattığı için geçen seneki 700 civarı yuva sayısının bu yıl 360 seviyesinde kaldığını anlatan Akyol, ancak yumurtlamaların halen sürdüğünü, sürecin ekim ayının ilk haftasına kadar devam edeceğini öngördüklerini dile getirdi.

Bölgede staj yapan Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Havva İrem Şen de teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı bulduğunu söyledi.

Veteriner hekimlerin öncülüğünde yaralı kaplumbağaların tedavilerine yardımcı olduklarını belirten Şen, kaplumbağaların yaşları, bulundukları su ortamı ile parazit ve bakteriler hakkında detaylı bilgi edindiklerini ifade etti.

Şen, kaplumbağaların tedavi süreçlerine yakından dahil olmanın mesleki gelişimlerine önemli katkı sağladığını kaydetti.