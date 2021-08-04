Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor

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Antalya ve Muğla'daki dört havalimanından kalkan uçaklar zamanla yarıştı

Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarıyla mücadeleye, uçaklar da önemli katkı sağlıyor.

Ayşe Yıldız,Süleyman Elçin   | 04.08.2021
Antalya ve Muğla'daki dört havalimanından kalkan uçaklar zamanla yarıştı Fotoğraf: Süleyman Elçin / AA

Antalya

Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya, Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki bazı bölgeler ile Isparta'nın Sütçüler ilçesi Çandır köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisinde devam eden orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarına devam ediliyor.

İtfaiye ve arazözlerle karadan yangınlara müdahale sürerken, hava araçları da söndürme çalışmalarında etkin rol oynuyor. Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından havalanan 6 uçak, alevlerin üzerine su boşaltıyor. Muğla'da Bodrum-Milas ve YDA Dalaman havalimanlarından kalkan uçaklar da söndürme çalışmalarında etkin rol oynuyor.

04.08.2021

Antalya'daki söndürme çalışmalarında gün boyu Rusya'dan gelen 3 adet İlyuşin İl-76, 4 motorlu Rus yangın söndürme uçağı da görev yaptı. Ormanlık alanda yangının büyüklüğü de yangın söndürme uçağından çekilen görüntülere yansıdı.

Orman yangınlarına toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi ile yaklaşık 5 bin 200 personelle müdahale ediliyor.

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