Dolar
13.44
Euro
15.21
Altın
1,822.53
ETH/USDT
3,792.50
BTC/USDT
47,963.00
BIST 100
1,864.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sidney 2022 yılına girdi
logo
Gündem

Antalya merkez ve batı ilçelerinde hüküm süren olumsuz hava şartları etkisini kaybetti

Merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da fırtına ile sağanak etkisini yitirdi.

Sinan Özmüş   | 31.12.2021
Antalya merkez ve batı ilçelerinde hüküm süren olumsuz hava şartları etkisini kaybetti

Antalya

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 29 Aralık saat 20.00 ile 31 Aralık saat 13.00 arası gerçekleşen yağış değerlerini açıkladı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, metrekareye düşen yağış miktarı Kemer Ovacık'ta 456,37, Korkuteli'nde 391,30, Döşemealtı'da 246,60, Kemer'de 221,40, Finike'de 202,80, Kepez'de 196,55, Kumluca'da 193,30 ve Muratpaşa'da 178,20, kilogram ölçüldü.

Rüzgarın saatteki hızı da Kemer'de 140,4, Finike'de 84,2 ve Konyaaltı'nda 77 kilometreye ulaştı.

Açıklamada, iki gündür Antalya merkez ve batı ilçelerinde hüküm süren olumsuz hava şartlarının etkisini kaybettiği kaydedildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC İzmir'de uygulanıyor
Omicron varyantının etkisi altındaki Güney Kore’de Kovid-19 kısıtlamaları uzatıldı
Vaka sayılarını artıran Omicron'a karşı 'aşılarınızı tamamlayın' uyarısı
Çin Kovid-19 salgının ikinci yılında 'sıfır vaka' stratejisinde ısrar ediyor
İlk Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 kitlesel aşılamalara rağmen etkisini sürdürüyor

Benzer haberler

Antalya merkez ve batı ilçelerinde hüküm süren olumsuz hava şartları etkisini kaybetti

Antalya merkez ve batı ilçelerinde hüküm süren olumsuz hava şartları etkisini kaybetti

Kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılan Antalya'da hasar tespit çalışmalarına başlandı

Pitbullun yaraladığı minik Gülseren yolda yürümeye bile korkuyor

Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Minik Asiye balon tekniğiyle saçlarına kavuşacak

Minik Asiye balon tekniğiyle saçlarına kavuşacak
Antalya'daki hayvan barınağı 'tehlikeli tür' köpeklere yuva oldu

Antalya'daki hayvan barınağı 'tehlikeli tür' köpeklere yuva oldu