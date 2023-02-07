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Antalya-Konya kara yolunda kar nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde, kar nedeniyle tırların Konya yönüne geçişine izin verilmiyor.

Mustafa Hatipoğlu   | 07.02.2023
Antalya-Konya kara yolunda kar nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Antalya

Antalya-Konya kara yolundaki 1825 rakımlı Alacabel Geçidi'nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından kara yolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kaza riski nedeniyle geçişine izin verilmeyen tırlar ise bölgede bekletiliyor. Araçlarını Akseki Bölge Trafik Müdürlüğü ve dinlenme tesislerine park eden sürücüler, yolun tüm araçlar için ulaşıma açılmasını bekliyor.

Tır şoförlerinden Kenan Erez, gazetecilere, Antalya'dan Konya'ya sebze taşıdığını ve 2 gündür Akseki'de beklediğini söyledi.

Bölgede yoğun kar ve tipi etkili olduğu için bekletildiklerini ifade eden Erez, araçları sebze yüklü olduğundan mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.


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