Dolar
13.55
Euro
15.52
Altın
1,804.80
ETH/USDT
2,620.40
BTC/USDT
36,870.00
BIST 100
1,957.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya-Konya kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı

Antalya-Konya kara yolunun Akseki-Seydişehir bölümü kar yağışı ve tipi dolayısıyla trafiğe kapatıldı.

Mustafa Hatipoğlu   | 03.02.2022
Antalya-Konya kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu - AA

Antalya

Akseki ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.


Akseki-Seydişehir kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde, kar yağışı ve şiddetli tipi sebebiyle yol trafiğine kapatıldı.

Akseki bölge trafik ekipleri, İbradı kavşağında tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede, görüş mesafesi yer yer 3 metreye kadar düştü.

Yolu açmak için karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 107 bin 530 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 233 kişi öldü
Almanya'da riskli gruplar için dördüncü doz aşı tavsiye edildi
AB, dijital Kovid-19 sertifikasının süresini uzatıyor
Dil altına uygulanabilen yerli Kovid-19 aşısı için 'gönüllü' arayışı sürüyor
İtalya'da Kovid-19 aşısı yaptıranlar için tedbirler gevşetiliyor

Benzer haberler

Antalya-Konya kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı

Antalya-Konya kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı

Konya'da çocuklar üç ayları "şivlilik" sevinciyle karşılıyor

'Anadolu cerenleri' Konya'daki yaşam alanlarında hassasiyetle korunuyor

Antalya'da hortum ve fırtına seralara zarar verdi

Antalya'da hortum ve fırtına seralara zarar verdi
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor
İklim değişikliği orman yangınlarıyla mücadeleyi zorlaştırıyor

İklim değişikliği orman yangınlarıyla mücadeleyi zorlaştırıyor